18 فارسا يختمون البطولة الأولى لقفز الحواجز بتبوك

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وشهدت البطولة في يومها الختامي إقامة شوطين لفئة المبتدئين بارتفاعات الحواجز (80 - 90 سم)، وفئة الهواة بارتفاعات الحواجز (90 - 100 سم)، إذ حقق المركز الأول في فئة المبتدئين الفارس عبدالرحمن مرشد المطيري، والمركز الثاني الفارسة عهود زياد، والثالث سلطان عبدالله العطوي. وفي فئة الهواة حقق الفارس محمد عبدالغفار الشهري المركز الأول، والفارس رميح سعيد الرميح المركز الثاني، والفارس عزت عبدالعليم المركز الثالث.
من جانبه، عبر مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة عبدالعزيز بن عبود، عن شكره لجميع من أسهم في نجاح هذه البطولة، مؤكدا أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز فرص انتشار رياضات الفروسية، وزيادة أعداد الفرسان وملاك الخيل بالمنطقة. كما شهدت البطولة حضورا كبيرا من عشاق ومحبي الفروسية.
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