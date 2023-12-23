رونالدو يتفوق على هالاند في الأهداف

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وسجل البرتغالي الهدف الثالث للنصر في مرمى الاتفاق الجمعة، في الجولة الـ18 من الدوري السعودي.
وفاز النصر الذي يضم أيضا عدة نجوم آخرين أبرزهم: إيمريك لابورت، ساديو ماني، أليكس تيليس، ومارسيلو بروزوفيتش. بنتيجة (3ـ1).
كريستيانو رونالدو قدم تمريرة حاسمة وسجل هدفا.
وافتتح أليكس تيليس التسجيل في الدقيقة الـ43، ثم سجل بروزوفيتش، بعد تمريرة حاسمة من كريستيانو، الهدف الثاني بعد مرور ساعة من اللعب. وسجل كريستيانو رونالدو الهدف الثالث من ركلة جزاء. فما سجل محمد الكويكيبي هدف الضيوف الوحيد.
كريستيانو يتصدر بالفعل هدافي الدوري السعودي للمحترفين، بفارق هدف واحد عن الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال (16). في المجمل، جمع النجم البرتغالي صاحب الكرات الذهبية الخمسة 51 هدفا في عام 2023، أي أكثر بهدف واحد من نجم مانشستر سيتي إرلينج هالاند (50). ولا يتفوق على كريستيانو رونالدو، الذي سجل 870 هدفا في مسيرته، سوى مهاجم بايرن ميونيخ هاري كين، ومهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي، اللذين أكملا عام 2023 برصيد 52 هدفا لكل منهما.
كريستيانو رونالدو لديه الآن 51 هدفا، و15 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات في عام 2023. منها 21 هدفا، و10 تمريرات حاسمة، في 21 مباراة للنصر هذا الموسم.
ويظل النصر في المركز الثاني بفارق 10 نقاط عن الهلال المتصدر، وبفارق 3 نقاط عن الأهلي بقيادة جابري فيجا، وإدوارد ميندي، وروبرتو فيرمينو، ورياض محرز، وفرانك كيسي، الذي فاز على الحزم بنتيجة
(0ـ 4).
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