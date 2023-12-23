شكرا لقرائتكم خبر الهلال يواصل تحطيم الأرقام القياسية مع جيسوس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقدم الهلال سيمفونية كروية خلال مباراة أبها، وأمطر شباك ضيفه بسبعة أهداف، وكان يمكن أن تزيد الغلة وتتجاوز النتيجة القياسية التي حققها «الزعيم» هذا الموسم قبل 4 جولات، بالفوز على الحزم بنتيجة (9-0).
ويدين الهلال لمدربه البرتغالي جورجي جيسوس، في تحقيق نتائجه المميزة خلال موسم 2023-24، إذ ظهر أزرق العاصمة مع مديره الفني بصورة رائعة للغاية، محققا الانتصار في 19 مباراة متتالية عبر كل المسابقات، منهم 16 مواجهة لم تهتز فيها شباك «الزعيم» على الإطلاق.
شهدت مباراة الهلال وأبها تحطيم 3 أرقام قياسية، بعد انتصار «الزعيم» الساحق على ضيفه بسباعية نظيفة.
ووصل الهلال إلى فوزه الـ 11 على التوالي في دوري روشن السعودي، وتجاوز أطول سلسلة انتصارات له بتاريخ مسابقة الدوري السعودي للمحترفين (10 انتصارات على التوالي)، والتي حققها مسبقا 3 مرات أعوام 2012، 2018، و2022.
كما كسر الهلال رقما قياسيا آخر بعد هذا الفوز، حيث أصبح أسرع فريق في تاريخ كرة القدم السعودية يصل للنقطة رقم 50 بعد 18 مباراة فقط من بداية المسابقة؛ وذلك منذ بداية احتساب 3 نقاط مقابل الفوز عام 1994.
وتجاوز مدرب الهلال جورجي جيسوس رقمه التاريخي الذي وصل إليه خلال موسم 2010-11، عندما قاد بنفيكا البرتغالي إلى تحقيق 18 انتصارًا متتاليا عبر كل المسابقات، واستطاع المدرب البرتغالي الوصول مع الزعيم إلى 19 فوزا على التوالي بكل البطولات.
وعلى مدار 27 مباراة رسمية، سجل الهلال مع جيسوس 80 هدفا، وتلقت شباكه 11 هدفا فقط، وهي أرقام تشير إلى الجودة الكبيرة التي يتمتع بها النادي العاصمي، يحسب لمدرب الهلال صناعة توليفة قوية هلالية هذا الموسم، واستغلاله لكل الأوراق الرابحة بأفضل صورة ممكنة، لكن الأمر الأهم هو حالة الانضباط التي فرضها جيسوس على كل اللاعبين، والتي جعلتهم جميعا على يقين بأنه لا أحد فوق الفريق.
أرقام جيسوس القياسية مع الهلال:
- الهلال يكسر أطول سلسلة انتصارات في تاريخ الكرة السعودية في جميع البطولات تاريخيا (19) انتصارا متتاليا.
- الهلال أصبح أسرع فريق في تاريخ الكرة السعودية يصل إلى النقطة 50 بعد 18 مباراة بالدوري.
- الهلال يسجل أكبر نتيجة في تاريخ الدوري (9-0).
- جيسوس يسجل أطول سلسلة انتصارات في تاريخ نادي الهلال (19+) انتصارا متتاليا.
- جيسوس يسجل أطول سلسلة انتصارات في تاريخه كمدرب طوال مسيرته الكروية 33 عاما.
- الهلال يسجل أقوى بداية للفريق في تاريخ دوري أبطال آسيا بالمجموعات (16) نقطة.
- الهلال يملك أطول سلسلة من عدم الخسارة هذا العام حتى الآن (27) مباراة.
كانت هذه تفاصيل خبر الهلال يواصل تحطيم الأرقام القياسية مع جيسوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.