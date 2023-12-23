الهلال يواصل تحطيم الأرقام القياسية مع جيسوس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصل قطار نادي الهلال اكتساحه لمنافسيه هذا الموسم في بطولة دوري روشن السعودي، وسحق أبها بسباعية نظيفة، في المباراة التي احتضنها ملعب الأمير فيصل بن فهد، الخميس، ضمن الجولة الـ18 من المسابقة.

وقدم الهلال سيمفونية كروية خلال مباراة أبها، وأمطر شباك ضيفه بسبعة أهداف، وكان يمكن أن تزيد الغلة وتتجاوز النتيجة القياسية التي حققها «الزعيم» هذا الموسم قبل 4 جولات، بالفوز على الحزم بنتيجة (9-0).

ويدين الهلال لمدربه البرتغالي جورجي جيسوس، في تحقيق نتائجه المميزة خلال موسم 2023-24، إذ ظهر أزرق العاصمة مع مديره الفني بصورة رائعة للغاية، محققا الانتصار في 19 مباراة متتالية عبر كل المسابقات، منهم 16 مواجهة لم تهتز فيها شباك «الزعيم» على الإطلاق.

شهدت مباراة الهلال وأبها تحطيم 3 أرقام قياسية، بعد انتصار «الزعيم» الساحق على ضيفه بسباعية نظيفة.

ووصل الهلال إلى فوزه الـ 11 على التوالي في دوري روشن السعودي، وتجاوز أطول سلسلة انتصارات له بتاريخ مسابقة الدوري السعودي للمحترفين (10 انتصارات على التوالي)، والتي حققها مسبقا 3 مرات أعوام 2012، 2018، و2022.

كما كسر الهلال رقما قياسيا آخر بعد هذا الفوز، حيث أصبح أسرع فريق في تاريخ كرة القدم السعودية يصل للنقطة رقم 50 بعد 18 مباراة فقط من بداية المسابقة؛ وذلك منذ بداية احتساب 3 نقاط مقابل الفوز عام 1994.

وتجاوز مدرب الهلال جورجي جيسوس رقمه التاريخي الذي وصل إليه خلال موسم 2010-11، عندما قاد بنفيكا البرتغالي إلى تحقيق 18 انتصارًا متتاليا عبر كل المسابقات، واستطاع المدرب البرتغالي الوصول مع الزعيم إلى 19 فوزا على التوالي بكل البطولات.

وعلى مدار 27 مباراة رسمية، سجل الهلال مع جيسوس 80 هدفا، وتلقت شباكه 11 هدفا فقط، وهي أرقام تشير إلى الجودة الكبيرة التي يتمتع بها النادي العاصمي، يحسب لمدرب الهلال صناعة توليفة قوية هلالية هذا الموسم، واستغلاله لكل الأوراق الرابحة بأفضل صورة ممكنة، لكن الأمر الأهم هو حالة الانضباط التي فرضها جيسوس على كل اللاعبين، والتي جعلتهم جميعا على يقين بأنه لا أحد فوق الفريق.

أرقام جيسوس القياسية مع الهلال: