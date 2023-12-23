أسطورة ليفربول يستمتع بدوري روشن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أشاد روبي فاولر، أسطورة ليفربول الإنجليزي، بمستوى كرة القدم في الدوري السعودي، واصفا إياه بأنه يمكن مقارنته بأقوى الدوريات الأوروبية.

وقال فاولر في تصريحات نقلتها شبكة «thenationalnews» «لقد شهد مستوى كرة القدم السعودية تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة، حيث أصبحت الفرق السعودية أكثر قوة وقدرة على المنافسة في البطولات القارية».

وأضاف «أعتقد أن هناك حبا حقيقيًا للعبة. لقد استمتعت بمشاهدة دوري المحترفين، لقد استمتعت بذلك حقا، الملاعب ممتلئة دائما، والجماهير متحمسة للغاية.

هناك أيضا الكثير من اللاعبين الموهوبين في الدوري».

وتابع «في المملكة المتحدة، قد يكون هناك بعض التشويش الإعلامي حول ما يحدث في كرة القدم السعودية، ولكن من منظور كرة القدم، استمتعت حقا بمشاهدة المباريات.

المستوى جيد والجماهير متحمسة للغاية».

ولا يرى فاولر أي خطأ في استخدام الحوافز المالية لإغراء اللاعبين، قائلا إنها أسلوب مدروس بدأه الدوري الإيطالي لأول مرة قبل انطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز في عام 1992.

ويتهم فاولر أولئك الذين يتحسرون الآن على تدفق الأموال في كرة القدم السعودية بالمنافقين، مشيرا إلى أنهم كانوا أول من دعم هذا الأسلوب عندما بدأ في البريميرليغ.

وكان روبي فاولر قد تولى تدريب القادسية في بداية الموسم الحالي؛ لكنه رحل بعد 8 مباريات خاضها الفريق حقق فيها 6 انتصارات وتعادلين.