تأهل 3 أندية لنهائيات بطولة شباب اليد

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وجاء تأهل الأندية بعد نتائج المباريات التي أقيمت أمس، وأسفرت عن فوز التهامي على الباحة (32 - 23)، وتغلب عرعر على العروبة بفارق هدف وحيد (28 - 27)، وفوز الشباب على الرائد (19 - 6)، فيما جاءت نتائج مواجهات الثلاثاء الماضي، بفوز حراء على شرورة (33 - 12)، وتغلب القادسية على فيد (25 - 23)، وانتصار الفتح على العلمين (27 - 22)، وفوز أحد على الوطني (36 - 27)، وتفوق السلام على أبها (36 - 5).
ومن المقرر أن يتم توزيع الأندية الثمانية
المتأهلة للأدوار النهائية إلى مجموعتين، على أن يتأهل منها أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، ومن ثم يتنافسون على بطاقتي التأهل للدوري الممتاز للشباب.
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