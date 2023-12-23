الاتحاد السعودي يعلن أول الأجانب الراحلين في الشتوية

ياسر رشاد - القاهرة - استقر مارسيلو جالاردو المدير الفني لفريق الاتحاد السعودي على أول الأجانب الراحلين عن صفوف النمور خلال موسم الانتقالات الشتوية يناير المقبل.

وأكدت مصادر سعودية اليوم أن البرازيلي مارسيلو جالاردو يأتي في صدارة قائمة الراحلين عن صفوف العميد بالميركاتو الشتوي، وذلك بقرار من المدرب مارسيلو جالاردو الذي أخطر الإدارة بخروج الحارس من حساباته للفترة المقبلة.

وقررت إدارة الاتحاد استبعاد الحارس من أجل الاستفادة من خانة المحترف الأجنبي والتعاقد مع لاعب جديد لدعم الفريق استعدادًا للفترة المقبلة، والاعتماد على عبدالله المعيوف في مركز حراسة المرمى.

ويعاني الاتحاد من تراجع نتائج الفريق بشكل كبير خلال الموسم الكروي الجاري وابتعد بشكل كبير عن المنافسة على لقب الدوري في ظل فقدان العديد من النقاط بمشوار البطولة.

الاتحاد ودع مونديال الأندية مبكرًا على يد الأهلي

يذكر أن الاتحاد خسر من الأهلي المصري بثلاثية مقابل هدفي وحيد في مباراة الافتتاح ببطولة كأس العالم للأندية، ليتعرض الفريق لانتقاد لاذع بسبب السقوط المفاجئ أمام بطل أفريقيا.