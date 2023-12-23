ليفربول واَرسنال.. التعادل يحسم قمة البريميرليج في ليلة تسجيل صلاح

ياسر رشاد - القاهرة - انتهت مواجهة ليفربول واَرسنال بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ضمن منافسات الجولة الـ 18 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

وشهدت المباراة تبادل السيطرة بين الفريقين، حيث أسفر الضغط الذي مارسه المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني للجانرز، على لاعبي ليفربول في بداية المباراة، مما جعل مدافع اَرسنال جابرييل دوس سانتوس يسجل الهدف الأول في الدقيقة الرابعة من بداية اللقاء.

بينما تعادل الدولي المصري محمد صلاح لفريقه ليفربول في الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول، بعدما راوغ مدافع الجانرز ووضع الكرة داخل الشباك بتسديدة قوية.

بهذه النتيجة، يحتل اَرسنال صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 40 نقطة، بينما يحل ليفربول في وصافة البريميرليج برصيد 39 نقطة.

وكان أرتيتا، المدير الفني لـ اَرسنال المباراة قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

رايا، في حراسة المرمى، بينما تواجد في خط الدفاع كل من: وايت، وساليبا، وجابرييل، وزينشينكو.

فيما جاء خط الوسط، كالتالي: رايس، وهافيرتز، وأوديجارد.

وخط الهجوم، جاء كالتالي: ساكا، ومارتينيلي، وجيسوس.

في المقابل، بدأ المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي المباراة بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: كوستاس تسيميكاس، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، ترينت ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، واتارو إندو، كورتيس جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، لويس دياز.