سهيل الهريفي يستقبل بعثة الأهلي في الإمارات استعدادًا للسوبر

ياسر رشاد - القاهرة - حرص سهيل العريفي، المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات بمجلس أبو ظبي الرياضي، على استقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التي وصلت إلى الإمارات، من أجل خوض منافسات بطولة كأس السوبر المصري.

وقام سهيل العريفي باستقبال بعثة الأهلي التي وصلت إلى مطار أبو ظبي مساء اليوم السبت، ورحب بمسئولي النادي وكذلك الجهاز الفني واللاعبين، وقدم للجميع التهنئة بالفوز بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية.

ووصلت بعثة فريق الكرة في النادي الأهلي إلى مطار أبو ظبي في حضور الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، والمهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، رئيس البعثة.

ويخوض الأهلي أول مواجهة ببطولة كأس السوبر المصري في الإمارات أمام سيراميكا كليوباترا المقرر لها يوم الاثنين المقبل.