لقطة مثيرة بين بنزيما و مدرب الاتحاد في مواجهة الرائد

شهدت مباراة اتحاد جدة والرائد في الجولة 18 من مسابقة دوري روشن السعودي لقطة مثيرة بين المهاجم الفرنسي كريم بنزيما والأرجنتيني مارسليو جاياردو المدير الفني.

وشارك بنزيما في سقوط اتحاد جدة أمام نظيره الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم في الجولة 18 بالدوري السعودي.

وقام كريم بنزيما بعد هدف الرائد الثاني في شباك الاتحاد بـ “غمزة” تجاه جاياردو المدرب الأرجنتيني، ليقوم الأخير بتبديل النجم الفرنسي.

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وغادر بنزيما مباراة الاتحاد والرائد في الدقيقة 75، من عمر المباراة ليحل محله صالح آل جمعان العمري.

وسجل ثلاثية الرائد اللاعب كريم البركاوي في الدقائق 22، 72، ومحمد سالم الدوسري في الدقيقة 90.

بينما أحرز هدف اتحاد جدة الوحيد النجم البرازيلي رومارينهو في الدقيقة 25.

ويحتل فريق اتحاد جدة المركز السادس في جدول ترتيب بطولة الدوري السعودي برصيد 28 نقطة، بينما يتواجد الرائد في المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة.