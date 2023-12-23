الزمالك يرد على أنباء عودة سيف جعفر ويوسف أسامة نبيه

حسم نادي الزمالك، الجدل بشأن إمكانية عودة يوسف أسامة نبيه وسيف فاروق جعفر، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز في الميركاتو الشتوي المقبل.

وارتبط الثنائي يوسف أسامة وسيف فاروق جعفر بالعودة إلى صفوف الزمالك في الفترة المقبلة، وذلك بعد ابتعادهما عن المشاركة مع الفريق السماوي، خلال الفترة الماضية.

ونفى مسؤولو الزمالك أنباء عودة يوسف أسامة نبيه وسيف فاروق جعفر، مؤكدًا أن هذا الأمر غير مطروح من الأساس، خاصة أن الثنائي رفض التجديد رغم الاستجابة لـ طلباتهما المالية وفضل الرحيل عن النادي.

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وأكد مسؤولو الزمالك أنه من الصعب عودة سيف فاروق جعفر ويوسف نبيه في الفترة المقبلة.

وانتقل الثنائي سيف فاروق جعفر ويوسف نبيه إلى بيراميدز، مطلع الموسم الجاري، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء تعاقدهما مع القلعة البيضاء، خلال الفترة الأخيرة.