المصائب لا تأتي فرادى يا جيرارد.. يواجه خطر الاقالة في الاتفاق وصلاح يحطم جميع أرقامه

تتوالى المصائب على الإنجليزي ستيفن جيرارد مدرب الإتفاق بعد استمرار النتائج المخيبة للفريق تحت قيادته عقب الخسارة أمام النصر في الدوري السعودي.

وخسر الاتفاق بقيادة جيرارد أمام النصر بنتيجة 3 – 1، في المباراة التي جرت بينهما مساء السبت، ضمن فعاليات الجولة 18 من الدوري السعودي للمحترفين.

نتائج مخيبة لـ جيرارد مع الإتفاق

واستمر فشل جيرارد في تحقيق الانتصارات مع الاتفاق للمباراة الثامنة على التوالي، حيث تعادل في 4 مباريات، وخسر مثلها ولم يتذوق طعم الفوز في أي مباراة.

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ولم يحقق الاتفاق أي فوز منذ انتصاره على الوحدة 3 – 2 بتاريخ 28 أكتوبر، ويحتل الفريق المركز الثامن في ترتيب الدوري السعودي برصيد 28 نقطة.

ويواجه جيرارد شبح الإقالة من تدريب الإتفاق السعودي في الفترة الحالية حيث شنت جماهير الفريق هجومًا عنيفًا عليه وطالبت بضرورة رحيله عن تدريب الفريق.

محمد صلاح يحطم أرقام جيرارد

وبعيدًا عن الفترة السيئة التي يعيشها جيرارد في الدوري السعودي، يفقد أيضًا أرقامه القياسية في الدوري الإنجليزي ومع ليفربول على يد الدولي المصري محمد صلاح.

واستطاع صلاح في تحطيم عدة أرقام لـ جيرارد في الفترة الأخيرة لتزيد آلام النجم الإنجليزي في الوقت الذي يعاني فيها مع نادي الإتفاق حاليًا.

ونجح “صلاح” في تخطي رقم جيرارد التاريخي في عدد المساهمات التهديفية على ملعب أنفيلد في الدوري الإنجليزي بعدما وصل نجم الفراعنة لـ121 هدفًا.

كما تخطى محمد صلاح، ستيفن جيرارد في ترتيب الهدافين التاريخيين لـ ليفربول ويحتل المركز الخامس في قائمة الترتيب بعدما حطم رقم مدرب الاتفاق 186 هدفًا.

جيرارد الذي صال وجال في الملاعب وحقق العديد من النجاحات والانجازات يقف الآن يشاهد تاريخه وأرقامه تتحطم على يد صلاح ومستقبله على المحك مع الإتفاق.