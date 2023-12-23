رونالدو يخطف الأنظار في نزال “اليوم الحاسم” بموسم الرياض.. صور

خطف البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر السعودي الأنظار خلال حضور منافسات نزال “اليوم الحاسم” ضمن فعاليات موسم الرياض في السعودية.

وحرص رونالدو على حضور نزال “اليوم الحاسم” بين أبطال الملاكمة في العالم والذي أقيم اليوم السبت، ضمن فعاليات موسم الرياض.

وانطلق مساء السبت نزال “اليوم الحاسم” لأبطال الملاكمة العالمية ضمن فعاليات موسم الرياض 2023 والذي يُعد أحد أكبر النزالات في تاريخ الملاكمة.

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وتشهد نزالات “اليوم الحاسم” في موسم الرياض، مواجهات ثنائية بين عدد من أبطال الملاكمة المحترفين، وهم: البريطاني أنتوني جوشوا، والسويدي أوتو والين، والنيوزيلندي جوزيف باركر، والأمريكي ديونتاي وايلدر.

إضافة إلى الكرواتي فيليب هرجوفيتش، والأسترالي مارك دي موري، والملاكم الروسي دميتري بيفول، والبريطاني ليندون آرثر، والأسترالي جاي أوبيتايا.

كما يشارك البريطاني إيليس زورو، والداجستاني أرسلانبيك محمودوف، وجيت كاباي، والبريطاني دانييل دوبوا، والأمريكي جاريل ميلر، والكوبي فرانك سانشيز، والنيوزيلندي جونيور فا.