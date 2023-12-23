ترتيب الدوري السعودي والهدافين بعد خسارة الاتحاد من الرائد

تعرف على ترتيب مسابقة دوري روشن السعودي والهدافين، بعد خسارة فريق اتحاد جدة من نظيره الرائد في مسابقة دوري روشن السعودي.

وخسر فريق اتحاد جدة من نظيره الرائد بهدف لثلاثة أهداف في الجولة 18 من الدوري السعودي مساء اليوم السبت.

كما سقط فريق الفتح أمام نظيره التعاون بنتجية 3/1، في الجولة 18 من دوري روشن.

وشهدت الجولة 18 أيضا فوز فريق النصر على نظيره الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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كما اكتسح فريق أهلي جدة نظيره الحزم بأربعة أهداف نظيفة، ضمن منافسات الجولة 18 من دوري روشن.

وسقط فريق الشباب أمام نظيره الأخدود بهدف دون رد، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

ويتصدر فريق الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 50 نقطة، ويليه النصر في المرتبة الثانية برصيد 40 نقطة.

ترتيب الدوري السعودي

1- الهلال برصيد 50 نقطة

2- النصر 40

3- الأهلي 37

4- التعاون 34

5- ضمك 30

6- الاتحاد 28

7- الفتح 25

8- الاتفاق 24

9- الوحدة 22

10- الخليج 22

11- الفيحاء 19

12- الشباب 18

13- الطائي 17

14- الأخدود 16

15- الرياض 16

16- أبها 14

17- الرائد 13

18- الحزم 12

ترتيب هدافي الدوري السعودي

1/ كريستيانو رونالدو (النصر)، 17 هدفا.

2/ ألكسندر ميتروفيتش (الهلال) 16 هدفًا.

3/ جورج نكودو (ضمك) 14 هدفًا.

4/ فراس البريكان (الأهلي) 11 هدفا.

5/تاليسكا (النصر)، 10 أهداف.

5/ بيرنارد مينساه (الطائي)،

كريم بنزيما (الاتجاد)، مالكوم، سالم الدوسري (الهلال)، 9 أهداف.

6/ عبد الرزاق حمد الله (الاتحاد)، أوديون إيجالو (الوحدة)، مراد باتنا (الفتح) رياض محرز (الاهلي): 8 أهداف.

7/ جواو بيدرو (الاتحاد) 7 أهداف.