تسيميكاس يصدم ليفربول بعد التعادل مع أرسنال

تلقى نادي ليفربول صدمة قوية بعد إصابة لاعبه تسيميكاس، والتي تعرض لها في مباراتهم اليوم ضد أرسنال، عقب الاحتكاك مع بوكايو ساكا.

وحل أرسنال ضيفًا ثقيلًا على ليفربول على ملعب أنفيلد مساء اليوم السبت، في قمة لقاءات الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي حسمها التعادل الإيجابي.

وفي أثناء المباراة، احتك تسيميكاس مع بوكايو ساكا نجم أرسنال في كرة مشتركة، والتي اصطدم فيها اليوناني بمدربه الألماني يورجن كلوب.

وبعد المباراة، كشف كلوب عن تفاصيل إصابة تسيميكاس، وتعرضه لكسر في عظمة الترقوة.

وقال يورجن كلوب في تصريحاته:” لقد سيطرت مشكلة عظمة الترقوة على تسيميكاس، هو يعاني من كسر بالتأكيد في تلك المنطقة، سيكون بعيدًا عن الفريق لفترة طويلة”.

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وأضاف:” بالطبع سقوطه أثر علي، لم أشعر بأي ألم ولكني ظننت أنه سيكون على ما يرام، يسعدني أن أمنحه عظمة الترقوة الخاصة بي حتى يستعيد لياقته مرة أخرى!، ليس الأمر رائعًا عندما يحدث شيء كهذا أمامك وأنت مشترك في ذلك، لم أكن متأكدًا مما حدث حتى أو إذا وقعت عليه، ليس من الرائع رؤية ما حدث”.

واختتم: “هناك مشكلات أخرى سيتعين علينا رؤيتها، ولكن من الصعب تقبل الأمر خاصة مع موقف روبرتسون (خضع لعملية جراحية في الكتف في الشهر الماضي)”.