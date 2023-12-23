أرنولد يصبح أكثر مدافع في تاريخ الدوري الإنجليزي صناعة للأهداف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

صنع الظهير الإنجليزي ألكسندر أرنولد، هدف تعادل ليفربول الذي سجله محمد صلاح في الدقيقة 29 من زمن شوط المباراة الأول، بعد مراوغة مدافع الجانرز زينشينكو.

وبصناعة هذا الهدف، عادل أرنولد رقم زميله في الفريق، روبرتسون، كأكثر مدافع في تاريخ الدوري الإنجليزي صناعة للأهداف برصيد 57 هدفا.

جدير بالذكر، تم تصعيد أرنولد للفريق الأول بنادي ليفربول في موسم 2016/17، ليثبت نفسه مع الريدز ويحجز مكانا أساسيا في التشكيلة الأساسية للفريق.

إقرأ أيضًا..

"تاريخي".. محمد صلاح يحقق رقما قياسيا أمام أرسنال

وست هام يُسقط مانشستر يونايتد ويفوز بثنائية في الدوري الإنجليزي