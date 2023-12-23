التعادل الإيجابي يحسم قمة ليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت أحداث مباراة ليفربول ضد أرسنال، التي أقيمت اليوم السبت، في تمام الساعة الـ7.30 مساء.

وتعادل أرسنال مع نظيره ليفربول بنتيجة 1-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد.

سجل هدف أرسنال، جابرييل في الدقيقة 4 من زمن شوط المباراة الأول.

سجل هدف ليفربول، محمد صلاح في الدقيقة 29 من زمن شوط المباراة الأول.

بتلك النتيجة، رفع أرسنال رصيده لـ 40 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما احتل ليفربول المركز الثاني برصيد 39 نقطة.

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