محمد صلاح يحقق رقما قياسيا تاريخيا في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

دخل المصري محمد صلاح لاعب ليفربول قائمة أكثر 10 لاعبين تسجيلا للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي، بتسجيله هدفا في تعادل فريقه مع أرسنال، اليوم السبت.

وسجل الجناح المصري هدف التعادل في مرمى أرسنال في الدقيقة 29 من زمن شوط المباراة الأول، بعد أن سجل مدافع الجانرز جابرييل هدف التقدم في الدقيقة 4.

قائمة أكثر 10 لاعبين تسجيلا للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي:

1. آلان شيرار- 260 هدفا

2. هاري كين- 213 هدفا

3. واين روني- 208 أهداف

4. أندرو كول- 187 هدفا

5. أجويرو - 184 هدفا

6. فرانك لامبارد- 177 هدفا

7. تيري هنري- 175 هدفا

8. روبي فاولر- 163 هدفا

9. جيرمين ديفو- 162 هدفا

10. محمد صلاح- 151 هدفا

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