شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى أبو المجد مدربا ليد الزمالك والكرواتى ماريو مخططا للأحمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تعاقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب مع مجدي أبو المجد لتولي تدريب الفريق الأول لكرة اليد خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يبدأ مجدي أبو المجد مهام عمله رسميا بقيادة تدريب الفريق غدا الأحد.

وفي نفس الوقت تعاقد مجلس إدارة نادي الزمالك مع الكرواتي ماريو توملاچوڤيك لتولي منصب مدرب الأحمال للفريق الأول لكرة اليد.

ومن المقرر أن يخوض الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك تدريبه في تمام الساعة الرابعة عصر غد الأحد بصالة نادي الزمالك.