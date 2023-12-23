شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 23 / 12 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 23 / 12 / 2023، العديد من الأحداث والأخبار المهمة، أبرزها وصول بعثة الأهلى إلى الإمارات للمشاركة فى السوبر المصرى، واقتراب الحكم محمد معروف من إدارة مباراته أمام سيراميكا فى كأس السوبر.

بعثة الأهلى تصل أبو ظبي للمشاركة فى السوبر المصري.. فيديو

وصلت بعثة فريق الاهلى الإمارات قادمة من المملكة العربية السعودية للمشاركة فى بطولة كأس السوبر المصرى، بعد الحصول على الميدالية البرونزية فى كأس العالم للأندية.

فيتوريا يطلب تقريرا فنيا عن تنزانيا قبل ودية يناير

طلب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني، تقريرا فنيا عن تنزانيا قبل المواجهة الودية التي تجمع المنتخبين فى يناير المقبل، استعدادا لبطولة أمم أفريقيا التي تقام في كوت ديفوار بداية من 13 يناير.

اقترب محمد معروف الحكم الدولي من إدارة مباراة الأهلي وسيراميكا فى بطولة كأس السوبر المصري بالإمارات، والتي تقام بعد غد الاثنين فى السابعة مساءً.

فيتوريا يطلب تقريرا مفصلا عن المحترفين ومزدوجى الجنسية بمنتخب الشباب

طلب فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، تقريرا مفصلا يتضمن بيانات وأرقام عن جميع اللاعبين المحترفين ومزدوجي الجنسية بمعسكر منتخب الشباب بقيادة وائل رياض، المقام حاليا فى القاهرة وحتى الاثنين المقبل.

أحمد فتوح يوافق على عرض التجديد للزمالك ورتوش أخيرة تفصله عن التوقيع

وافق أحمد فتوح، ظهير أيسر فريق الكرة بنادى الزمالك، على العرض المقدم من نادى الزمالك لتجديد تعاقده خلال الفترة المقبلة، وذلك فى ظل انتهاء تعاقد اللاعب مع ناديه بنهاية الموسم الجارى، ما يمنحه أحقية التوقيع لأى نادٍ فى انتقالات يناير المقبل. كولر يضع برنامج استعداد الأهلى للسوبر فى اجتماع مع اللاعبين والجهاز المعاون يعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، اجتماعاً مع جهازه المعاون ولاعبى الفريق، لشرح برنامج إعداد الفريق لخوض بطولة السوبر المصري بعد غلق صفحة الإحتفالات بعد التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية.

حدد روي فيتوريا ، المدير الفني لمنتخب مصر، 9 يناير المقبل موعداً لسفر بعثة منتخب مصر إلى كوت ديفوار على متن طائرة خاصة للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا.