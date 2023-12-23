شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة إدارى الترسانة بسكتة قلبية بعد فوز فريقه على المحلة فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى ياسر حسن، المدير الإدارى للترسانة، بسكتة قلبية عقب احتفاله بفوز فريقه على غزل المحلة بهدفين نظيفين في الدور التمهيدى الأخير لكأس مصر.

كان الترسانة قد ظهر بشكل جيد خلال المباراة التي جمعته بغزل المحلة محققا الفوز بهدفين نظيفين أحرزهما ميدو شلاطه والليبيرى أوجستن أموتو ليتأهل لدور الـ32 لبطولة كأس مصر بعد فترة كبيرة من الغياب.

كان هناك عدد من الفرق نجحت في الصعود من القسم الثانى ب على حساب فرق دورى المحترفين، على رأسها بورفؤاد على وى بهدفين قابل هدف، كما فاز النصر على طنطا بهدف دون مقابل، في الوقت الذى فاز فيه مكادى على ديروط 3 / 2 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل الإيجابى بهدفين لمثليهما.

كما حقق الواسطى مفاجأة كبرى بالإطاحة بوادى دجلة بعد الفوز بهدفين نظيفين، كما فاز بتروجت على إيسترن كومبانى بسداسية نظيفة، بينما تغلب القناة على السكة الحديد 3 / 2 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبى.