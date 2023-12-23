شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن فيوتشر يستعيد جوناثان قبل مواجهة بيراميدز بالسوبر المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد الكاميروني جوناثان نجويم لاعب فريق مودرن فيوتشر للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل قوى استعدادا لمواجهة بيراميدز ضمن دور قبل النهائي من عمر بطولة كأس السوبر المحلى.

وكان جوناثان نجويم قد غاب عن فريق مودرن فيوتشر منذ بداية الموسم؛ بسبب الإصابة التي تعرض لها على مستوى العضلة الأمامية.

بينما خاض فريق مودرن فيوتشر تدريبه الأول في أبو ظبي تحت قيادة البرتغالي ريكاردو فورموسينيو المدير الفني للفريق، استعدادًا لمواجهة بيراميدز بكأس السوبر.

ويواجه مودرن فيوتشر نظيره فريق بيراميدز بعد غد الإثنين في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت مصر والخامسة بتوقيت الإمارات، على ملعب استاد محمد بن زايد بأبو ظبي، بنصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

جاء تدريب مودرن فيوتشر والذي أقيم على الملعب الفرعي لاستاد الكريكيت بأبو ظبي، حماسيا وشهد روحا عالية من جميع اللاعبين.