شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الأهلى اليوم السبت 23 / 12 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلي اليوم السبت 23 / 12 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها: بعثة الأهلي تصل أبو ظبي للمشاركة في السوبر المصري.

بعثة الأهلى تصل أبو ظبي للمشاركة فى السوبر المصري.. فيديو

وصلت بعثة فريق الاهلى الإمارات قادمة من المملكة العربية السعودية للمشاركة فى بطولة كأس السوبر المصرى، بعد الحصول على الميدالية البرونزية فى كأس العالم للأندية.

كولر يضع برنامج استعداد الأهلى للسوبر فى اجتماع مع اللاعبين والجهاز المعاون

يعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، اجتماعاً مع جهازه المعاون ولاعبى الفريق، لشرح برنامج إعداد الفريق لخوض بطولة السوبر المصري بعد غلق صفحة الإحتفالات بعد التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية.

المدير التنفيذى لمجلس أبو ظبى الرياضى يستقبل بعثة الأهلى

استقبل سهيل العريفي، المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات بمجلس أبو ظبي الرياضي، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى، التي وصلت إلى الإمارات، من أجل خوض منافسات بطولة كأس السوبر المصري.

السفارة المصرية بالإمارات تنهى إجراءات دخول بعثة الأهلى

حرص محمد محمود، نائب السفير المصري في دولة الإمارات، ومحمود عبد العظيم مدير المراسم في السفارة المصرية، على استقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى، التي وصلت إلى الإمارات قبل قليل، من أجل خوض منافسات بطولة كأس السوبر المصري.