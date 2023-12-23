شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا: الحمد لله على البرونزية وإنجاز جديد للفريق رغم إن طموحنا كان أعلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب محمود عبد المنعم كهربا، مهاجم النادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بالتتويج مع الفريق بالميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية، مؤكدا أن هذا إنجاز جديد للفريق رغم أن طموح الفريق كان أعلى من ذلك.

وكتب كهربا، عبر حسابه على إنستجرام: "الحمد لله على برونزية كأس العالم للأندية مع الأهلي، إنجاز جديد للفريق رغم إن طموحنا كان أعلى من كده بكتير، كان نفسي أقدملكم حاجات كتير بس مكنش في توفيق".

وتابع كهربا: "فخور بالإنجاز وفخور بكل اللاعيبة أبطال أفريقيا، شكرا لكل جماهيرنا العظيمة ونوعدكم إن القادم أفضل إن شاء اللَّه. الحمدلله دائمًا وأبداً".



كهرباء

وحصد الأهلي أمس، الجمعة، الميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للأندية التي اختتمت أمس بالسعودية، ليرفع رصيده من الميداليات فى كأس العالم للأندية إلى 4 ميداليات برونزية، عقب الفوز على أوراوا الياباني بأربعة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التي جمعتهما على ملعب الأمير عبد الله الفيصل الرياضي بمدينة جدة في مباراة تحديد الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023.

ويستعد الأهلي لخوض بطولة السوبر المصري التي يستهلها الأهلي بمواجهة سيراميكا في السابعة مساء الإثنين المقبل بتوقيت القاهرة وسيلعب الفائز من هذه المباراة مع الفائز من مواجهة بيراميدز ومودرن فيوتشر على لقب السوبر المصري يوم 28 ديسمبر الجاري، على أن يلعب الخاسر من المباراتين في نفس اليوم على المركز الثالث والرابع.