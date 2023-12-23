شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى والزمالك فى عاشر جولات دورى رجال الكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت على مدار اليوم السبت، لقاءات قوية على صعيد الجولة العاشرة من الدور الثانى بدورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2023/2024.

وشهدت هذه الجولة فوز كل من: الزمالك على الصيد 3/0، بينما تأجل لقاء الطيران مع الداخلية على صعيد المجموعة الأولى، بينما فاز الأهلى على دلفى 3/0، والترسانة على المقاولون 3/0 بالمجموعة الثانية.

فيما شهدت المجموعة الثالثة فوز كل من: الاتحاد السكندرى على الزهور 3/0، وإيسترن كومبانى على الإعلاميين 3/0، فيما فاز ضمن المجموعة الرابعة سموحة على الإسكندرية للبترول 3/0، وسبورتنج مع هليوبوليس 3/0، بينما تأجل لقاء هليوليدو مع القناة.