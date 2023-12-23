بطولة إيطاليا: نابولي يمدّد عقد أوسيمهن حتى 2026

الرياص - اسماء السيد - ميلانو: وقّع المهاجم النيجيري الدولي فيكتور أوسيمهن عقداً جديداً مع نابولي حامل لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم حتى عام 2026، بحسب ما أعلن النادي الجنوبي السبت.

وكتب نابولي في حساباته الرسمية "فيكتور ونابولي سوياً حتى 2026"، تعليقاً على صورة للاعب الذي كان مرشّحاً للانتقال إلى الدوري الإنكليزي.

ولم يكشف نابولي أية تفاصيل حول العقد الجديد لهداف الدوري الموسم الماضي، لكن الصحف المحلية أشارت إلى بند جزائي يبلغ بين 120 و130 مليون يورو لدى فسخ عقده.

وكان العقد السابق لأوسيمهن ينتهي في حزيران/يونيو 2025، وأثير جدل كبير في إيطاليا حول تجديده منذ إحراز نابولي لقب الدوري الإيطالي الأول في ثلاثة عقود.

سجّل أوسيمهن 26 هدفاً الموسم الماضي تحت إشراف المدرب السابق لوتشانو سباليتي، في ظل أسلوبٍ خطَف أنفاس القارة العجوز للمرة الأولى منذ عهد الأسطورة الراحل الأرجنتتيني دييغو مارادونا.

وسجّل أوسيمهن 67 هدفاً في 118 مباراة لنابولي منذ انتقاله من ليل الفرنسي عام 2020.