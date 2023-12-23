محمد صلاح يحرز هدفا عالميا.. ليفربول يتعادل مع ضيفه أرسنال في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر -

تعادل ليفربول مع ضيفه أرسنال علي ملعب "أنفيلد" بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 18 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم أرسنال عن طريق جابرييل ماجاليس من رأسية، بعدما استغل تقدم حارس مرمى ليفربول أليسون بيكر من مرماه في الدقيقة 4.

وفي الدقيقة 29، نجح محمد صلاح في تسجيل هدف التعادل لليفربول بعد تمريرة رائعة من زميله أليكساندر أرنولد ليمر الفرعون المصري من زينتشينكو مدافع أرسنال ويطلق صاروخية في مرمى "الجانرز".

وبهذه النتيجة، رفع أرسنال رصيده لـ 40 نقطة محافظا على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما ليفربول يصعد للمركز الثاني برصيد 39 نقطة، ويفشل في انتزاع المركز الأول من الجانرز.

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