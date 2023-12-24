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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم السبت 23-12-2023 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها وافق أحمد فتوح، ظهير أيسر فريق الكرة بنادى الزمالك، على العرض المقدم من نادى الزمالك لتجديد تعاقده خلال الفترة المقبلة.

الزمالك يختبر مصطفى شلبى "طبيا" قبل وديات الإمارات

يخضع مصطفى شلبى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى لاختبار طبى قبل العودة للتدريبات الجماعية يوم الخميس المقبل لتحديد موقفه من المشاركة فيها، قبل السفر إلى الإمارات لخوض المباريات الودية.

تعاقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب مع مجدي أبو المجد لتولي تدريب الفريق الأول لكرة اليد خلال الفترة المقبلة.

فضّل التونسي سيف الدين الجزيرى مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، السفر إلى الإسكندرية برفقة عائلته لقضاء الإجازة، بعد الراحة التي منحها معتمد جمال المدير الفنى للزمالك للاعبين عقب العودة من رحلة أنجولا.

يستعيد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك خدمات محمود علاء مدافع الفريق الأبيض في معسكرى الإمارات، المقرر إقامته فى الفترة من 20 يناير حتى 28 من ذات الشهر.

وافق أحمد فتوح، ظهير أيسر فريق الكرة بنادى الزمالك، على العرض المقدم من نادى الزمالك لتجديد تعاقده خلال الفترة المقبلة، وذلك فى ظل انتهاء تعاقد اللاعب مع ناديه بنهاية الموسم الجارى، ما يمنحه أحقية التوقيع لأى نادٍ فى انتقالات يناير المقبل.

يضع مسئولو نادى الزمالك شباب القلعة البيضاء المعارين في الدورى على ميزان التقييم للحكم على مستواهم، وتقييم من يمكنه العودة إلى الفريق بعد انتهاء إعارته خصوصاً بعد تألق أكثر من لاعب.

يعقد معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك جلسة مع معاونيه في الجهاز الفني للأبيض،بعد انتهاء الإجازة التي منحها للاعبين،لمدة أسبوع،وتنتهى الأربعاء المقبل،للاتفاق على خطة المرحلة المقبلة وبرنامج الفريق الأبيض،بعد تأجيل مباراة سيراميكا في الدورى والتي كان مقرر لها في الثانى من يناير المقبل.