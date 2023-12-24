شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شوبير: أحمد فتوح تجاوب مع شروط الزمالك وأزمة القيد تقترب من النهاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الإعلامى أحمد شوبير، إن أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، اقترب من تجديد عقده مع القلعة البيضاء، مؤكداً أن اللاعب أبدى مرونة شديدة في هذا الملف.

وأضاف شوبير، خلال تقديم برنامج ملعب "أون تايم" على قناة "أون تايم سبورتس 1"، أن التفاوض يتم بشكل مباشر بين الزمالك وأحمد فتوح وإنهاء أزمة تجديد تعاقده اقتربت من النهاية.

وتحدث شوبير عن أزمة ملف القيد في القلعة البيضاء موضحاً أنها اقتربت من النهاية، لافتاً إلى أن مسئولي نادى الزمالك جمعوا الأموال المطلوبة، من أجل دفعها للجهات المختلفة.

وكان أحمد فتوح قد تعرض لعقوبة الإيقاف من قِبَل مجلس الإدارة برفقة محمد صبحى ومصطفى الزنارى؛ بسبب مغادرتهم معسكر الفريق قبل مواجهة زد إف سى، كما تم توقيع عقوبات مالية ضخمة على الثلاثى، ولم يسمح لهم بالمشاركة حتى الوقت الحالى رغم انتهاء فترة الإيقاف.