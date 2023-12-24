شكرا لقرائتكم خبر عن كريستو يبدأ فترة التأهيل بالكرة فى الأهلى للتعافى من إصابة الخلفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ محمد الضاوي "كريستو" لاعب الأهلي مرحلة التدريب بالكرة وهي المرحلة الأخيرة ضمن مراحل تأهيله من الإصابة التي تعرض لها مؤخراً بشد في العضلة الخلفية.

ويؤدي كريستو برنامجا تأهيليا بمقر النادي، بعدما تخلّف عن السفر مع الأهلي للسعودية للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي أُسدل الستار عليها أمس، الجمعة، وتوّج بها فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، وحصد الأهلي خلالها الميدالية البرونزية بالفوز على أوراوا الياباني أمس بأربعة أهداف لهدفين.

واقترب كريستو من التعافي للشفاء تماماً من إصابته الأخير ليؤكد جاهزيته للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.

ويستعد الأهلي لخوض بطولة السوبر المصري التي يستهلها الأهلي بمواجهة سيراميكا في السابعة مساء الإثنين المقبل بتوقيت القاهرة وسيلعب الفائز من هذه المباراة مع الفائز من مواجهة بيراميدز ومودرن فيوتشر على لقب السوبر المصري يوم 28 ديسمبر الجاري، على أن يلعب الخاسر من المباراتين في نفس اليوم على المركز الثالث والرابع.

وحصد الأهلي أمس، الجمعة، الميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للأندية التي اختتمت أمس بالسعودية ليرفع رصيده من الميداليات فى كأس العالم للأندية إلى 4 ميداليات برونزية، عقب الفوز على أوراوا الياباني بأربعة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التي جمعتهما على ملعب الأمير عبد الله الفيصل الرياضي بمدينة جدة في مباراة تحديد الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023.

ويتصدر ريال مدريد قائمة الأبطال المتوجين بميداليات كأس العالم للأندية، حيث يمتلك الفريق الملكي 5 ميداليات ذهبية، فيما يحتل برشلونة والأهلي المركز الثاني برصيد 4 ميداليات، حيث يمتلك برشلونة 4 ميداليات بواقع 3 ذهبيات وفضية، فيما يمتلك الأهلي 4 برونزيات.