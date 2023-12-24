أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 23 / 12 / 2023

القاهرة - سامية سيد -

شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 23 / 12 / 2023، العديد من الأحداث والأخبار المهمة، أبرزها تحديد فيتوريا يوم 9 يناير موعدا لسفر بعثة منتخب مصر إلى كوت ديفوار للمشاركة فى أمم أفريقيا، ووصول بعثة الأهلى إلى الإمارات للمشاركة فى السوبر المصرى.

بعثة الأهلى تصل أبو ظبى للمشاركة فى السوبر المصري.. فيديو

وصلت بعثة فريق الاهلى الإمارات قادمة من المملكة العربية السعودية للمشاركة فى بطولة كأس السوبر المصرى، بعد الحصول على الميدالية البرونزية فى كأس العالم للأندية.

فيتوريا يطلب تقريرا فنيا عن تنزانيا قبل ودية يناير

طلب البرتغالى روى فيتوريا، المدير ألفنى للمنتخب الوطني، تقريرا فنيا عن تنزانيا قبل المواجهة الودية التى تجمع المنتخبين فى يناير المقبل، استعدادا لبطولة أمم أفريقيا التى تقام فى كوت ديفوار بداية من 13 يناير.

اقترب محمد معروف الحكم الدولى من إدارة مباراة الأهلي وسيراميكا فى بطولة كأس السوبر المصرى بالإمارات، والتى تقام بعد غد الاثنين فى السابعة مساءً.

فيتوريا يطلب تقريرا مفصلا عن المحترفين ومزدوجى الجنسية بمنتخب الشباب

طلب فيتوريا، المدير ألفنى لمنتخب مصر، تقريرا مفصلا يتضمن بيانات وأرقام عن جميع اللاعبين المحترفين ومزدوجى الجنسية بمعسكر منتخب الشباب بقيادة وائل رياض، المقام حاليا فى القاهرة وحتى الاثنين المقبل.

أحمد فتوح يوافق على عرض التجديد للزمالك ورتوش أخيرة تفصله عن التوقيع

وافق أحمد فتوح، ظهير أيسر فريق الكرة بنادى الزمالك، على العرض المقدم من نادى الزمالك لتجديد تعاقده خلال ألفترة المقبلة، وذلك فى ظل انتهاء تعاقد اللاعب مع ناديه بنهاية الموسم الجارى، ما يمنحه أحقية التوقيع لأى نادٍ فى انتقالات يناير المقبل. كولر يضع برنامج استعداد الأهلى للسوبر فى اجتماع مع اللاعبين والجهاز المعأون يعقد السويسرى مارسيل كولر، المدير ألفنى للنادى الأهلى، اجتماعاً مع جهازه المعأون ولاعبى ألفريق، لشرح برنامج إعداد ألفريق لخوض بطولة السوبر المصرى بعد غلق صفحة الإحتفالات بعد التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية.

حدد روي فيتوريا، المدير ألفنى لمنتخب مصر، 9 يناير المقبل موعداً لسفر بعثة منتخب مصر إلى كوت ديفوار على متن طائرة خاصة للمشاركة فى بطولة أمم أفريقيا.