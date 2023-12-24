شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا: شعرت بالوحدة لفقدان شقيقي.. وخبراتي ستكتمل بالمونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، عن حزنه لوفاة شقيقه التي يعتبرها أصعب لحظة عاشها، ووالده ووالدته، موضحا أنه شعر بالحزن والوحدة بسبب مشاعر الفقد التي عاشها.

وأضاف فيتوريا، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة، المُذاع على فضائية أون تايم سبورتس2: "مصر استقبلتني ودعمتني بشكل مميز، لم أولد في مصر لكنى أشعر أنها بلدي وتعاملت معي بشكل جيد للغاية".

وتابع المدير الفني للمنتخب الوطني، أنه لم يتردد في قبول مهمة تدريب منتخب مصر رغم أنها التجربة الأول له مع المنتخبات، موضحا أنه عمل في فرق صغيرة وكبيرة وبعضها كان يقاتل للفوز بالبطولات الكبرى.

وواصل فيتوريا، أنه كان يحتاج لخوض تجربة مع أحد المنتخبات لاستكمال خبراته، بعد رحلة مع الأندية استشعر أنها كانت كافية لثقل موهبته التدريبية، والآن بات يملك خبرات مختلفة مع الأندية والمنتخبات، وسيكتمل هذا بالوصول والمشاركة في كأس العالم.

وقال المدرب البرتغالي عن مشواره مع منتخب مصر حتى الآن: "لا أشعر بالرضا الكامل عن مشواري مع المنتخب حتى الآن، لأنى جئت لتطوير كرة القدم وتنفيذ أفكاري، ولا أجد أن الأمور تتم بالشكل الذى كنت أتمناه، لأن كرة القدم المصرية تحتاج لوقت أكثر مما كنت أتوقع".