شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا: قيود الأندية على احتراف لاعبيها أبرز مساوئ الكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، بعض الطلبات التي تحتاجها مصر لتطوير كرة القدم، موضحا أن مصر هي بلد أفريقي متقدم في كرة القدم لكن ينقصه أهم شيء.

وقال فيتوريا، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة، المُذاع على فضائية أون تايم سبورتس2: "القيود التي تضعها الأندية المصرية على احتراف المواهب هو أهم ما يعيب الكرة المصرية، ولو قارنت مصر ببعض الدول مثل نيجيريا والسنغال وغانا وغيرها من الدول، تجد أن هناك حرية في احتراف اللاعبين لكن في مصر لا يوجد ذلك".

وأضاف المدير الفني للمنتخب الوطني: "أحتاج سنوات عديدة حتى أتمكن من تطبيق فلسفتي، لأن الأجواء لا تساعدني، وبعد الأندية تمنع لاعبيها من الخروج للاحتراف واكتساب الخبرات".

وتابع فيتوريا، إن احتراف اللاعب في سن مبكر يساعد في تطوير تفكير اللاعب وتنمية قدراته الذهنية والفنية للاعبين ونستغل فرص الاحتراف في خدمة المنتخب، وهذا يندرج تحته ظروف التدريبات والمعسكرات.

واستطرد: "إذا كانت مصر لا تستطيع السماح للاعبيها بالاحتراف، فلا بد أن نركز على زاوية أخرى وهي تطوير المسابقات المحلية لصقل خبرات وقدرات اللاعبين، وهذا ما ينقص اللاعب المصري".

واختتم المدرب البرتغالي تصريحاته قائلا إن تحسين الأجواء التنافسية للاعب من مستوى التدريبات بداية من مراحل الناشئين وتوفير ملاعب جيدة واعداد المدربين بشكل أفضل وغيرها من الظروف هي التي تنتج لاعب مميز يفيد النادي والمنتخب معًا.