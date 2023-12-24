موعد مباراة الأهلي المقبلة أمام سيراميكا في كأس السوبر المصري

الشارقة - اميمة ياسر -

وصلت بعثة النادي الأهلي إلى الإمارات للمشاركة في بطولة السوبر المصري، مساء السبت، قادمة من السعودية بعد خوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023.

ويستعد الأهلى لمواجهة فريق سيراميكا كليوباترا المقرر إقامتها يوم الإثنين المقبل في تمام الساعة السابعة مساءا على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي الإماراتية ضمن منافسات بطولة كأس السوبر المصري.

وسيخوض الاهلي نصف نهائي بطولة السوبر المصري، وهي البطولة المستحدثة أمام بطل كأس الرابطة وهو سيراميكا في الـ25 من الشهر الجاري، على أن يواجه الفائز من الاهلى وسيراميكا الفائز من بيراميدز وصيف الدوري مع مودرن فيوتشر رابع الدوري فى نهائى بطولة السوبر، فيما يلعب الخاسر من المواجهتين لتحديد المركزين الثالث والرابع.

وتنقل قناة "أون تايم سبورت" مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في كأس السوبر المصري، بالإضافة إلى جميع مباريات البطولة المقامة في الإمارات خلال الفترة من 25 إلى 28 ديسمبر الجاري.

وكان الأهلي قد أنهى مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية بتحقيق الميدالية البرونزية بعد الفوز على أوراوا الياباني بنتيجة (4-2)، والتي أقيمت مساء الجمعة على ملعب الأمير عبدالله الفيصل الرياضي بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.