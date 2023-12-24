الامارات | «أبوظبي للمبارزة» يدشن معسكره الداخلي استعداداً لبطولة العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشن نادي أبوظبي للمبارزة معسكره الداخلي، أول من أمس، في فندق «ملينيوم»، بمشاركة 30 لاعباً ولاعبة، استعداداً للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية في فرنسا المقررة الشهر المقبل، والعديد من البطولات المحلية الأخرى. ويشارك في المعسكر البطل الأولمبي المصري، أحمد أسامة الجندي، المتوج بفضية أولمبياد طوكيو 2020، في «الخماسي الحديث»، والعديد من الألقاب العربية والقارية والدولية، للاستفادة من تجربته المتميزة في مختلف البطولات العالمية.