الامارات | رمسة ملاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 24 ديسمبر 2023

أداء

قال مشجعو نادٍ في دوري المحترفين إنهم لا يشعرون بالغضب من فريقهم، على الرغم من خسارته في فترة سابقة، لكونه يقدم أداء ومستوى جيداً، خصوصاً أنهم على ثقة بأن استقرار المستوى وثباته سيصل بالفريق إلى حصد النقاط المطلوبة في الفترة المقبلة.

حكم

كشف مراقبون وجود خلاف في وجهات النظر بين إدارة أحد الأندية المحترفة، بشأن إمكانية استعانة النادي بحكم أجنبي خلال المباريات المهمة للفريق، في حين يرى آخرون في الإدارة أنه لا حاجة لهدر مبالغ مالية كبيرة يعد النادي في أمسّ الحاجة إليها.

تفاوض

كشف مسؤول إداري بارز في أحد أندية المحترفين لمقربين منه، أن إدارة النادي تدرس إمكانية التفاوض مع مدرب الفريق لإنهاء عقده بالتراضي بين الطرفين، في حال فشله في إعادة الفريق إلى سكة النتائج الإيجابية، كون أن النادي لديه عقد مستمر مع المدرب.