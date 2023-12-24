الامارات | شباب الأهلي يهدّد صدارة الوصل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يسعى الوصل إلى توسيع الفارق بينه وبين شباب الأهلي، حين يحل ضيفاً عليه الساعة 19:30 مساء اليوم في قمة الجولة الـ12 من دوري أدنوك للمحترفين. ويتفوق الوصل بفارق ثلاث نقاط على شباب الأهلي، الوصيف، إذ لدى الوصل 27 نقطة في الصدارة مقابل 24 لشباب الأهلي، لكن فوز «الفرسان» اليوم سيعني تصدّره المسابقة، بفارق المواجهات المباشرة بينه وبين الوصل، على الرغم من أنهما سيتساويان في النقاط، بيد أن فوز الوصل سيعني توسيع الفارق مع «الفرسان» إلى ست نقاط، بانتظار نتيجة العين صاحب المركز الثالث بـ22 نقطة، الذي يلتقي اليوم مع مستضيفه البطائح.

ويُدرك عشاق الوصل أن مباراة الليلة تُعد إحدى المحطات المهمة التي ستمنح الوصل دفعة معنوية كبيرة لمواصلة الطريق نحو لقب الدوري للمرة الأولى في المحترفين، لكن طريق الوصل لن تكون مفروشة بالورود، إذ سيفقد اثنين من لاعبيه المهمين هما المهاجم ليما، والظهير الأيمن سالم العزيزي بداعي الإيقاف. وتميز الوصل في الموسم الحالي بتخطي الفرق الكبيرة، إذ فاز على الشارقة والعين والجزيرة، كما فاز على شباب الأهلي ذهاباً وإياباً في الكأس. ويُدرك شباب الأهلي أن مواجهة الوصل تمثّل محطة مهمة له، إذ إلى جانب كون الفوز سيمكنه من الصدارة، يسعى أيضاً إلى رد دين الكأس إلى «الإمبراطور».

وفي المباراة الثانية، يواجه العين البطائح الساعة 16:45، وهو راغب بشدة في الفوز واستغلال نتيجة شباب الأهلي والوصل، بينما قد تكون مواجهة البطائح بالغة الصعوبة على العين، نظراً لما يقدمه «الراقي» هذا الموسم، إذ له 16 نقطة. وفي مباراة ثالثة لا يريد الشارقة حين يستضيف عجمان في الساعة 16:45 التفريط في أي نقاط، ويسعى إلى استغلال الوضع الصعب الحالي لـ«البرتقالي»، ويملك الشارقة 21 نقطة في المركز الرابع، بينما يعاني عجمان في المراكز المتأخرة بـ10 نقاط.

وفي المباراة الرابعة يحل الوحدة ضيفاً على خورفكان الساعة 19:30، ويريد «العنابي» مواصلة الانتصارات، وله 20 نقطة، بينما تبدو وضعية خورفكان صعبة بـ10 نقاط فقط.