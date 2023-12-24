تطورات الحالة الصحية للاعب طنطا بعد إصابته بارتجاج في المخ

ياسر رشاد - القاهرة - السبت 23/ديسمبر/2023 - 10:50 م 12/23/2023 10:50:19 PM

إصابة لاعب طنطا بارتجاج في المخ

كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا الرياضي برئاسة الدكتور إبراهيم مجد عن حالة لاعب الفريق شهاب فتحي والذي أصيب بارتجاج في المخ ونقل للمستشفي خلال المشاركة في مباراة النصر التي أقيمت اليوم علي ملعب طنطا وانتهت بفوز النصر بهدف نظيف.

وأظهرت الأشعة التي أجريت للاعب في أحد المستشفيات الخاصة سلامه اللاعب وضرورة خضوعه للمراقبة الطبية رغم مغادرته المستشفي تحسبا لأي تطورات في حالته.

وعلي جانب أخر انتهت مباراة كرة القدم بين طنطا والنصر في ختام الدور التمهيدي الثالث لكأس مصر بفوز فريق النصر بهدف في منتصف الشوط الثاني لكي يودع أبناء السيد البدوي كأس مصر والتفرغ لمنافسات الدوري والتي سوف تستأنف بلقاء فريق مكادي الأربعاء المقبل علي ملعب طنطا.