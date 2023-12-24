اخبار الرياضه

كريم شحاتة: إدارة الأهلي عالمية وتحافظ على قوام فريقها

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - قال الإعلامي كريم حسن شحاتة إنه لم يشعر بصعوبة مباراة النادي الأهلي أمام فريق أوراوا الياباني في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وأضاف عبر برنامج "كورة كل يوم"، النادي الأهلي قدم أفضل أداء له خلال البطولة هذا العام مع مارسيل كولر، واستطاع تحقيق أرقام قياسية سواء على المستوى الجماعي أو الفردي.

وتابع:" الأهلي عانى من حالة إجهاد واضحة أمام فلومينينسي البرازيلي، وفي حالة مواجهته في اللقاء الأول بدلا من اتحاد جدة كان سينتصر في المباراة.

واستطرد:" الأهلي قدم مباراة كبيرة أمام أوراوا الياباني والمباراة كانت من ناحية واحدة، ولولا تراجع أداء اللاعبين كانت ستصبح نتيجة تاريخية ".

الأهلي لديه إدارة واعية وعالمية

وأختتم :" الأهلي لديه إدارة واعية وعالمية، وتحافظ على قوام الفريق الأساسي بل تزيد من قوة الفريق، لذلك نجاح يُحسب للإدارة وهو ما يزيد من إنجازات الفريق ".

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا