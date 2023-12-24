كريم شحاتة: الأهلي فريق عالمي وتوقعت انتصاره على أوراوا

ياسر رشاد - القاهرة - قال الإعلامي كريم حسن شحاتة إن النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر استحق بجدارة التتويج بالميدالية البرونزية للمرة الرابعة في تاريخه بعد الفوز على أوراوا الياباني برباعية مقابل هدفين.

وأضاف عبر برنامجه "كورة كل يوم" ، توقعت انتصار الأهلي على أوراوا الياباني في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، وكان من الممكن أن تزيد النتيجة لولا استهتار بعض اللاعبين.

وتابع:" الأهلي فريق عالمي، مش مجاملة ولكن الحقيقة لابد أن تُذكر، النادي استطاع حجز اسمه بين أندية الكبار".

كريم شحاتة: الأهلي يجعلنا فخورين

واختتم:" النادي الأهلي يجعلنا فخورين بعد تحقيق العديد من الإنجازات والتتويجات، ويرفع من اسم كرة القدم المصرية في المحافل الأفريقية والدولية".