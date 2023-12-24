بـ 9 لاعبين.. نابولي يسقط أمام روما بثنائية في الدوري الإيطالي

سقط فريق نابولي أمام نظيره روما بثنائية في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على ملعب “الأولمبيكو”، ضمن منافسات الجولة 17 من مسابقة الدوري الإيطالي بالموسم.

وخسر فريق نايولي من نظيره روما بهدفين دون رد، في الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الإيطالي.

وسجل ثنائية روما لورينزو بيليجريني في الدقيقة 76، وروميلو لوكاكو الهدف الثاني في الدقيقة 96.

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وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء لثنائي فريق نابولي، ماتيو بوليتانو في الدقيقة 66، وفيكتور أوسيمين في الدقيقة 86.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق روما المركز السادس في الدوري الإيطالي برصيد 28 نقطة، فيما يأتي نابولى في المركز السابع بترتيب الكالتشيو برصيد 27 نقطة.

وجاء تشكيل روما كالتالي:

حراسة المرمى: روي باتريسيو.

الدفاع: مانشيني، لورينتي، نديكا.

الوسط: كريستنسن، كريستانتي، باريديس، بوفي، زالويسكي.

الهجوم: بيلوتي، لوكاكو.

فيما جاء تشكيل نابولي كالتالي:

حراسة المرمى: ميريت.

الدفاع: دي لورينزو، رحماني، جيسوس، ماريو روي.

الوسط: زيلينسكي، لوبوتكا، أنجويسا.

الهجوم: بوليتانو، اوسيمين، كفاراتسيخيليا.