حكم مباراة نابولي وروما يفاجئ أوسيمين بهدية تجديد عقده.. فيديو

أشهر حكم مباراة نابولي ضد روما ضمن منافسات بطولة الدوري الإيطالي، البطاقة الحمراء لـ النيجيري فيكتور أوسيمين، في ليلة تجديد عقده.

وشارك فيكتور أوسيمين، في مباراة نابولي ضد روما، اليت أقيمت مساء السبت، على ملعب “الأوليمبيكو”، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإيطالي.

وخسر نابولي من روما، بنتيجة هدفين دون رد، في لقاء شهد حالتي طرد لبطل الدوري الإيطالي، حيث حصل ماتيو بوليتانو على بطاقة حمراء في الدقيقة 66، ثم أوسيمين في الدقيقة 86.

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وتعرض أوسيمين، للطرد بعد تدخل قوي مع لاعب روما، حيث أشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية ثم الحمراء.

وكان نادي نابولي، قد أعلن في الساعات الماضية تمديد عقد المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين، حتى صيف عام 2026.

والجدير بالذكر أن أوسيمين شارك مع نابولي في الموسم الحالي في 17 مباراة في جميع المسابقات، ونجح في تسجيل 8 أهداف وصناعة 2 أخرين.