فيتوريا يخطط لبديل محمد صلاح ويبدي استياؤه من أعمار حراس الدوري المصري

كشف البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، عن التخطيط لتجهيز بديل محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في الكرة المصرية خلال السنوات القادمة.

وقال فيتوريا خلال تصريحات عبر “أون تايم سبورتس 2”: “بعد 10 سنوات من الآن لن يتواجد في مصر نجوم محترفين أمثال، محمد صلاح نجم ليفربول أو محمد النني لاعب آرسنال أو أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة”.

وشدد على أنه يجب أن ينظر مسئولي الكرة المصرية إلى جواو فيليكس ابن الـ 17، وليس اللاعب الذي يبدأ مستقبله في عمر الـ 24 عامًا.

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وتابع مدرب منتخب مصر: “يجب الاعتماد على اللاعبين صغار السن أصحاب الـ17 عامًا، ومنح الثقة لهم والدفع بهم في الفريق الأول بالأندية، ووضع خطة طويلة الأجل وحلول على المستوى البعيد”.

وواصل: “أتعجب من أعمار حراس مرمى الدوري المصري، فجميعهم تخطوا الثلاثين، فأين الحراس الصغار، فلابد من اىاعتماد عليهم من أجل النهوض بالكرة المصرية، كما يحدث في الدوريات الأوروبية”.