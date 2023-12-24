أول تعليق من فيتوريا على أزمة ثلاثي منتخب مصر واعتزال طارق حامد

علق البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر على استبعاد الثلاثي إمام عاشور وحسين الشحات نجمي الاهلي، وطارق حامد لاعب ضمك السعودي، واعتزال الأخير.

وكان فيتوريا قد استبعد الشحات وعاشور وحامد من معسكر منتخب مصر عقب الفوز على جيبوتي.

وقال فيتوريا في تصريحات تليفزيونية: “أحترم جميع اللاعبين وعلى اتصال جيد بهم ولكن عندما يتم التعرض لهذا الإحترام فلابد من اتخاذ قرار حازم”.

وتابع: “مافعله الثلاثي عاشور والشحات وطارق لا يتناسب مع قيمة لاعب منتخب مصر وأرسلت قراري للجهاز الفني باستبعادهم، وكان قرارًا فرديًا مني”.

وعن اعتزال حامد علق مدرب منتخب مصر قائلًا: “في رأيي أن كل لاعب لديه أسبابه وأموره الشخصية، وأنا أتقبل قرار طارق حامد”.

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وواصل فيتوريا: “لا أعلم الكواليس المحيطة بطارق حامد وظروفه ولكن هذا قرار خاص به”.

وأردف مدرب الفراعنة: أعرف أحمد فتوح لاعب الزمالك جيدًا وهو شارك معنا في المعسكرات السابقة، وليس اللاعب الذي نجد معه مشكلة في ريتم المباراة ويتأقلم سريعًا، اضافة إلى أن عمره 25 عامًا، وله أهميته في صفوف منتخب مصر”.

وأكمل فيتوريا: “محمد صبحي حارس الزمالك عمره 24، وهو الحارس الوحيد الذي يشارك مع فريقه كأساسي، وفي حال صغر سن اللاعب ولديه الكفاءة والخبرة فسينضم لمنتخب مصر”.

وعن استدعاء الشحات وعاشور مجددًا استرسل: “لن نتطرق الآن إلى من سيتم استدعاؤه لصفوف الفراعنة ولكن كل اللاعبين، لديهم امكانية أن يتم ضمهم لقائمة أممم افريقيا”.

واختتم فيتوريا: “لدي ثقة كبيرة في التتويج بلقب أمم أفريقيا ونملك مجموعة من اللاعبين ولكن يجب أن ننظر للظروف المحيطة خلال البطولة”.