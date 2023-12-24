رد مفاجئ من الاهلي على رحيل محمد الشناوي

كشف طارق قنديل عضو مجلس إدارة الاهلي، عن موقفهم من رحيل محمد الشناوي حارس مرمى الفريق، وحقيقة العروض الاحترافية التي حصل عليها.

وقال طارق قنديل في تصريحاته لقناة “صدى البلد”:” هناك لجنة تتولى ملف العروض التي تقدم للاعبي الاهلي، خاصة بعد الحديث عن تلقي الشناوي لعدة عروض من الدوري السعودي “.

وأوضح قنديل أن مجلس الإدارة لا يتدخل في أمر رحيل اللاعبين، هو أمر يتم مناقشته بين اللاعبين أولًا واللجنة المخصصة ويتم اتخاذ القرار الأنسب للفريق.

وأشار عضو مجلس الاهلي أن القرار يتوقف على مشاركات الفريق في البطولات المختلفة، وهو ما يعيشه المارد الأحمر في الفترة الحالية، بعد مشاركته في عدد كبير من البطولات، كما هو الحال في كل موسم.

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عن سبب اعتذار الفريق للمشاركة في كأس الرابطة:” الفريق يشارك في العديد من البطولات وهناك تلاحم في المباريات لذا نخشى التعرض للإجهاد أو إصابة اللاعبين لذا قرار عدم المشاركة الخيار الأفضل للفريق “.

وأردف:” إدارة الاهلي تثق في المدير الفني للفريق السويسري مارسيل كولر، ولكن تأثير السوشيال ميديا تلعب دورا سلبيا في تقديم المدرب، لأنها تتعامل بالقطعة “.