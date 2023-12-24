عقوبة تنتظر فان دايك بعد سب حكم مباراة ليفربول وآرسنال.. فيديو

كشفت تقارير صحفية عن عقوبة محتملة على فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول، بعد سب حكم مباراة الفريق ضد آرسنال، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

وأوضحت التقارير، أن فان دايك، قام بتصرف متهور تجاه حكم مباراة ليفربول ضد آرسنال، والتي جمعت بينهم في قمة بطولة الدوري الإنجليزي.

وشارك فان دايك، في تعادل ليفربول مع آرسنال، بنتيجة هدف لمثله، في اللقاء الذي جمع بينهم مساء السبت، على ملعب الأنفيلد، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي.

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واعترض فان دايك على حكم المباراة، كريس كافانا، بسبب إحدى القرارات خلال الشوط الثاني من لقاء ليفربول وآرسنال.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لـ فان دايك، وهو ينفعل على الحكم ويسأله: “هل أنت ثمل؟!”، مع إشارة بيده كإنه يحمل زجاجه.

وبحسب صحيفة “ميرور” الإنجليزية، فإن المدافع الهولندي محظوظًا، لأنه أفلت من العقاب الفوري في المباراة، حيث يبدو أن الحكم لم يستمع إليه.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في حال شاهد الاتحاد الإنجليزي اللقطة من المحتمل أن يتم توقيع عقوبة عليه.