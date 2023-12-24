صلاح يتفوق على هالاند في 2023 حتى الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

سجل الجناح المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، هدف في تعادل فريقه أمام أرسنال بنتيجة 1-1، اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي.

وبهذا الهدف تفوق صلاح على منافسه النرويجي إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي خلال عام 2023 حتى الآن، من حيث المساهمة بالأهداف في الدوري الإنجليزي.

وساهم محمد صلاح خلال عام 2023 في 38 هدفا (24 هدفا، 15 تمريرة حاسمة)، وعلى الجانب الآخر ساهم هالاند في 38 هدفا (29 هدفا، 9 تمريرات حاسمة) حتى الآن.

جدير بالذكر، يتبقى لليفربول مباراة واحدة خلال عام 2023 في الدوري الإنجليزي، أمام بيرنلي، بينما يخوض السيتي مباراتين في الدوري قبل نهاية العام، أمام إيفرتون وشيفيلد يونايتد.

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