محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:
انتهت مباريات اليوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز، ضمن مباريات الأسبوع الثامن عشر من البريميرليج، حيث أقيمت 6 مواجهات قوية مليئة بالأهداف.
وحسم التعادل الإيجابي مباراة القمة بين ليفربول وأرسنال بنتيجة 1-1، بينما خسر مانشستر يونايتد من وست هام بنتيجة 2-0.
وإليكم نتائج مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي:
ليفربول ضد أرسنال - (1-1)
مانشستر يونايتد ضد وست هام - (0-2)
توتنهام ضد إيفرتون - (2-1)
لوتون تاون ضد نيوكاسل - (1-0)
بورنموث ضد نوتنجهام فورست - (3-2)
بيرنلي ضد فولهام - (2-0)
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