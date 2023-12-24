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نتائج مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

انتهت مباريات اليوم السبت في الممتاز، ضمن مباريات الأسبوع الثامن عشر من البريميرليج، حيث أقيمت 6 مواجهات قوية مليئة بالأهداف.

وحسم التعادل الإيجابي مباراة القمة بين وأرسنال بنتيجة 1-1، بينما خسر مانشستر يونايتد من وست هام بنتيجة 2-0.

وإليكم نتائج مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي:

ليفربول ضد أرسنال - (1-1)
مانشستر يونايتد ضد وست هام - (0-2)
توتنهام ضد إيفرتون - (2-1)
لوتون تاون ضد نيوكاسل - (1-0)
بورنموث ضد نوتنجهام فورست - (3-2)
بيرنلي ضد فولهام - (2-0)

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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