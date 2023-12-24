شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا: معدل أعمار لاعبى المنتخب أمر واقع ونتعامل معه باستمرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشتكى البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، من معدل الأعمار الكبير في صفوف منتخب مصر، موضحا أنه تولى المهمة ووجد معظم اللاعبين كبار فى السن ولديهم مشاركات دولية ضئيلة، ومن الصعب أن تجد لاعبا أقل من 25 سنة ولديه مباريات دولية جيدة.

وقال فيتوريا، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة، المُذاع على فضائية أون تايم سبورتس2: "معدل الأعمار الكبير في صفوف المنتخب بات أمرا واقعا، وأنا أتعامل مع هذا الملف باستمرار، وأحاول قدر الإمكان الدفع بلاعبين صغار، وسنمشى على هذه الاستراتيجية الفترة المقبل".

وأضاف المدير الفني للمنتخب الوطني: لا بد أن نضم لاعبين صغار السن، ولديهم مشاركات قوية على مستوى عال من التنافس، هذه مهمتى، ولكن يجب أن تكون لدينا القاعدة مع الأندية، وأن يشارك اللاعبون على المستوى الدولي".

وضرب فيتوريا مثالا بمركز حراسة المرمى قائلا: "في حراسة المرمى بالدوري المصري وبين 18 فريقا، لن تجد ثلاثة أو أربعة أسماء تحت سن الثلاثين، وقيس على هذا في باقي المراكز".