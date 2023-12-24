شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى وسيراميكا فى السوبر المصرى والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينهى فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر تدريباته اليوم، الأحد، استعداداً لمواجهة سيراميكا المقرر لها مساء غد، الاثنين فى بطولة السوبر المصري التى تقام بالإمارات.

ويخوض المارد الأحمر مرانه الوحيد والأخير على ملعب المباراة فى ظل وصوله أبو ظبى مساء أمس، السبت، بعد نهاية مشاركته فى كأس العالم للأندية مساء الجمعة الماضى.

ويضع كولر الرتوش الأخيرة على خطة مواجهة سيراميكا، والتي يتطلع المارد الأحمر للفوز بها للصعود للمباراة النهائية ضمن خطة التتويج باللقب بعد خسارة كأس السوبر الأفريقى والدوري الأفريقى والاكتفاء بحصد الميدالية البرونزية فى كأس العالم للأندية.

وتستضيف الإمارات بطولة كأس السوبر المصري في شكلها الجديد، والتي تشهد مشاركة 4 فرق لأول مرة، وهي، الأهلي وبيراميدز وسيراميكا وفيوتشر.

موعد مباراة الاهلى أمام سيراميكا في السوبر المصري

ويستعد الاهلى لمواجهة سيراميكا المقرر لها السابعة مساء غد الاثنين فى الإمارات ضمن منافسات بطولة كأس السوبر المصري.

مشوار الاهلى فى السوبر المصري

ويخوض الأهلى مباراة نصف النهائي في بطولة السوبر المستحدثة أمام بطل كأس الرابطة وهو سيراميكا في الـ25 من الشهر الجاري، على أن يواجه الفائز من الأهلى وسيراميكا الفائز من بيراميدز وصيف الدوري مع مودرن فيوتشر رابع الدوري فى نهائى بطولة السوبر، فيما يلعب الخاسر من المواجهتين لتحديد المركزين الثالث والرابع.

القناة الناقلة لمباريات الأهلى فى السوبر المصري

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الأهلى فى السوبر المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.