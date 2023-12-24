شكرا لقرائتكم خبر عن يانكون: نصنع التاريخ مرارا وتكرارا والبقاء فى الأهلى أفضل قرار فى حياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب ميشيل يانكون، مدرب حراس المرمى بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بالتواجد والعمل داخل النادي الأهلي، مؤكدا أن البقاء في القلعة الحمراء هو أفضل قرار اتخذه في حياته، مقدما التحية والتقدير لحراس مرمى الفريق الأربعة وأنه فخور بتدريبهم ويعتبرهم أبناءه الأبطال.

وكتب يانكون، عبر حسابه على إنستجرام: "محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء ومصطفى مخلوف، يشرفني وفخور بتدريبكم أنتم الأربعة وأعتبركم أبنائي الأبطال"، مؤكدا: "البقاء في الأهلي هو أفضل قرار اتخذته في حياتي.. إنه بيتي وعائلتي".

وتابع يانكون: "شكرا جزيلا للكابتن خالد بيبو.. وشكر خاص للجمهور العظيم"، مضيفا: "عايز أشكر مجلس الإدارة وشكر خاص خالد مرتجي، شكر كبير للمدرب مارسيل كولر وجميع الموظفين، وشكرا جزيلا لرئيسنا بيبو كابتن محمود الخطيب".

مختتما: "نحن نصنع التاريخ مرارا وتكرارا".



يانكون

وحصد الأهلي، مساء الجمعة الماضي، الميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت بالسعودية ليرفع رصيده من الميداليات فى كأس العالم للأندية إلى 4 ميداليات برونزية، عقب الفوز على أوراوا الياباني بأربعة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التي جمعتهما على ملعب الأمير عبد الله الفيصل الرياضي بمدينة جدة في مباراة تحديد الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023.

ويستعد الأهلي لخوض بطولة السوبر المصري التي يستهلها الأهلي بمواجهة سيراميكا في السابعة مساء الإثنين المقبل بتوقيت القاهرة وسيلعب الفائز من هذه المباراة مع الفائز من مواجهة بيراميدز ومودرن فيوتشر على لقب السوبر المصري يوم 28 ديسمبر الجاري، على أن يلعب الخاسر من المباراتين في نفس اليوم على المركز الثالث والرابع.